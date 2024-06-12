YKS'de yapay zeka ile kopya çekerken yakalanmıştı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Isparta'da girdiği YKS'de kurduğu düzenekle soruları yapay zekaya çözdürürken yakalanan şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ÖSYM tarafından 8 Haziran'da düzenlenen YKS'nin TYT oturumuna, kurduğu düzenekle soruları yapay zekaya çözdüren aday damga vurdu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınavda M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Salondan çıkarılan M.E.E.'nin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içerisinde elektronik bir düzenek olduğu tespit edildi.

KURDUĞU DÜZENEK ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şüphelinin 'router' cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği belirlendi.

Yapılan araştırmada M.E.E'ye A.B. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. M.E.E. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Isparta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 2. sınıf öğrencisi M.E.E' nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol ederek tuvalete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şahısın bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.