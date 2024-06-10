YKS'de ChatGPT ile kopya skandalı! Suçüstü yakalandı, düzenek ayakkabısından çıktı

Isparta'da TYT sınavında bir öğrenci ChatGPT kullanarak kopya çekerken yakalandı. Kopya düzeneği öğrencini ayakkabısından çıktı.

Hafta sonu 3 milyonu aşkın öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ter döktü. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) cumartesi günü; Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ise pazar günü yapıldı.

Sınavların hemen ardından Isparta'dan kopya haberi geldi. TYT sırasında M.E.E. isimli öğrenci, sınav salonunda düzenek yardımı ile kopya çektiği esnada yakalandı. Düzenek incelendiğinde şahsın, arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi.

Kopa düzenekleri şahsın ayakkabısının iç astarından çıktı.

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS’nin TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen M.E.E ve A.B isimli şahısları yakaladı.

Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında; ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği, 3 adet düğme kamera ve şahısların dijital materyallerine el konuldu.

Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından şüpheli M.E.E., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.