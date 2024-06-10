2024 TYT sınavında iptal edilen soru bulunmuyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen YKS sınavının sona ermesiyle beraber öğrenciler sorular hakkında düşüncelerini sosyal medyada paylaşırken bazı sorular hakkında hatalı ifadesini kullanırken TYT'de iptal edilen soru var mı 2024 aramasını yaptılar. ÖSYM tarafından soru iptaline dair bir açıklama gelmedi.

Hafta sonu gerçekleşen YKS'de heyecan sona ererken adaylar sonuçları bekliyor. 8-9 Haziran'da yapılan sınavla beraber sorular hakkında fikirler paylaşılırken birkaç soru gündeme geldi. Adaylar, YKS'de iptal edilen soru oldu mu, iptal mi aramasını yapmaya başladı.

YKS TYT'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI 2024?

8-9 Haziran'da gerçekleşen sınavlarda herhangi bir soru iptali bulunmuyor. ÖSYM tarafından konu ile ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarında yapılan sınavlarda da soru iptali olmamıştı. YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz'da erişime açılacak.

AYT''de sayısal alanda Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Geometri, sözel alanda Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, eşit ağırlıkta ise Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Matematik ve Geometr'den 80 soru sorulurken 180 dakika süre verildi. TYT'de ise Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 olarak toplamda 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

SORULAR ÇALINDI İDDİALARINA CEVAP GELDİ

Soruların çalındığı iddia edilerek iptal edilecek mi araştırılması gündeme gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu ile ilişkin açıklamada bulundu. “Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise iddiaları yalanlayarak şu sözlerle paylaşım yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellerle ilgili, "YKS soruları sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşılmış" iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) Materyal web sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden, "sorular çalındı veya satıldı" gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir."

KAÇ KİŞİ KATILDI?

Bu sene sınava 1 milyon 614 bin 728'ini kadın aday, 1 milyon 506 bin 150 erkek aday katılırken en genci 15 ve en yaşlığı 85 yaşında oldu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanan 125 bin 892 aday oldu.