YKS cevap anahtarı erişime açıldı

ÖSYM'nin 81 il ve Lefkoşa'da düzenlediği ve 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) maratonu sona erdi. YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. Adaylar, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise bugün cevapladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

1 MİLYONU AŞKIN GÖREVLİ SAHADAYDI

YKS; KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb ile 81 ilde 245 sınav merkezinde uygulandı. ÖSYM, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki sınavı, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10 milli futbolcusu için düzenledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 milyon 97 bin 82 kişi görev yaptı. TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT'de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 görevli yer aldı. Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yaptı.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katıldı. TYT oturumunda 1911 okuyucu işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

KADIN ADAYLAR, SAYICA ERKEKLERİ GEÇTİ

2024-YKS'ye başvuranların 1 milyon 614 bin 728'ini kadın, 1 milyon 506 bin 150'sini erkek adaylar oluşturdu. En genç adayın 15, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğu sınava başvurular 17-23 yaş arasında yoğunlaştı.

50 yaş ve üzeri 33 bin 816 adayın başvurduğu YKS'de, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 125 bin 892 oldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.

CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesin tarafından erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.

https://osym.gov.tr/2024YKS.html

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek.

ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.