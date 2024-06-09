"YKS soruları sızdırıldı" iddiası hakkında soruşturma başlatıldı

Gün içerisinde sosyal medya hesapları üzerinden "YKS soruları sızdırıldı" iddiası ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı soruların MEB'e ait havuzdan olduğunu belirtti. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS sınavı sürecinde üzerinden yapılan dezenformasyonlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "YKS ile ilgili gerçeğe aykırı iddia ve paylaşımlar için resen soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddialara yalanladı.

ÖSYM 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumu da tamamlandı.

YKS sınavı sonrası sosyal medya yer alan bazı görüntülerin ardından "YKS soruları sızdırıldı" iddiası ortaya atıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SORULAR HAVUZDAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, Telegram üzerinden yayılan "YKS soruları sızdırıldı" iddiasına açıklık getirdi.

Yolcu, "Bahse konu Telegram grubunda yayınlanan ve 2024 yılı AYT soruları olduğu öne sürülen görsellerde yer alan sorularla ilgili yapılan çalışmalarda ilgili soruların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi soru havuzunda yer aldığı görülmüştür" sözlerini sarf etti.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "YKS soruları çalındı" iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Bakan Tunç, çeşitli platformlar tarafından yapılan iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM, sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddiaları değerlendirdi. YKS oturumlarının başarıyla tamamlandığını belirten Ersoy, iddiaları "dezenformasyon" olarak değerlendirdi.

Ersoy, "YKS başarıyla tamamlanmıştır. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

DMM DE İDDİALARI YALANLADI