YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi: 3 milyondan fazla aday yarın AYT için ter dökecek!

Üniversiteye için emek veren milyonlarca kişi bugün ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek. Sınavın ilk oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan TYT saat 13.00 itibarıyla sona erdi.

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı.

TYT'DE 120 SORU İÇİN 165 DAKİKA SÜRE VERİLİYOR

YKS'nin saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

İKİNCİ OTURUM AYT YARIN YAPILACAK

9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.

YDT DE PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girecek. AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

2024-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında.

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ÖSYM BAŞKANI ERSOY ZİYARETTE BULUNDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek sınava girecek adaylarla ve velilerle sohbet etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, kasım ayında Talim ve Terbiye Kurulu'ndan gelen müfredat ve kazanımlarla beraber binlerce öğretmenin öğrenciler için çalışma süreçlerini başlattığını ve bugün ile yarın bu sürecin nihayete ereceğini söyledi.

Tüm birimlerle koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti: "Valiliklerimiz, belediyelerimiz, emniyet müdürlerimiz, il milli eğitim müdürlerimizle beraber çocuklarımız için güzel bir sınav ortamı oluşturulsun diye stressiz, gürültüsüz trafiksiz bir sınav ortamı olması için çalışıyoruz. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize, hocalarımıza, emniyet müdürlerimize, motorize ekiplerimize, jandarmamıza, nüfus müdürlüğündeki elemanlarımıza, belediye personelimize, kısacası tüm, herkese, yani yaklaşık 1 milyon görevliye teşekkür ediyoruz."

SONUÇLAR 17 TEMMUZ'DA İLAN EDİLECEK

Ersoy, bugün TYT'de 3 milyon 120 bin 878 adayın 245 merkezde, Lefkoşa ve Zagreb'de sınava gireceğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Biz onların 1 yıllık, 2 yıllık çalışmalarının karşılığını alması için elimizden geleni yaptık. Bu sınavın onların emeklerinin karşılığı olsun diye çalıştık, çabaladık. Umudumuz, derdimiz, dileğimiz çalıştıklarının karşılığını alacakları bir sınav olacak. Ama ne olursa olsun sınav sonucu onlar bizim en değerlilerimiz, en kıymetlilerimiz. Buradan ailelerine rica ediyorum, sınav sonucunun ne olduğuna bakmadan onların en kıymetlisi olduğumuzu düşünerek inşallah bizler de üzerimize düşen görev olarak çalıştıklarının karşılığını vererek güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir ortam oluşturulması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah pazar akşamı saat 17.45'te matbaadan 40 günlük süreçten çalışanlarımızı çıkartarak bu süreci tamamlayacağız ve 17 Temmuz'da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz."