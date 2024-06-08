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Nevşehir'de YKS'ye giden öğrencinin bulunduğu araç devrildi: 4 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de F.H. yönetimindeki 38 VZ 243 plakalı otomobil, Avanos-Nevşehir kara yolunda devrildi. Kazada sürücü F.H, araçta bulunan M.S.H. ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de YKS'ye giden öğrencinin bulunduğu araç devrildi: 4 yaralı - 1. Resim

YKS İÇİN OKULA GİDİYORMUŞ

Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.S.H'nin ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne katılmak için Avanos'tan il merkezine gittiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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