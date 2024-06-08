Nevşehir'de YKS'ye giden öğrencinin bulunduğu araç devrildi: 4 yaralı

Hakkari'de iki ayının saldırısına uğrayan adamın yüzü parçalandı

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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de F.H. yönetimindeki 38 VZ 243 plakalı otomobil, Avanos-Nevşehir kara yolunda devrildi. Kazada sürücü F.H, araçta bulunan M.S.H. ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YKS İÇİN OKULA GİDİYORMUŞ

Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.S.H'nin ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne katılmak için Avanos'tan il merkezine gittiği öğrenildi.