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Cemal Reşit Rey Salonunda dev ekranın düştüğü anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmişti. 6 kişinin yaralandığı o anlar ise kameraya yansıdı.

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Cemal Reşit Rey Salonunda dev ekranın düştüğü anlar kamerada - 1. Resim

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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