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Yurt başvuruları sonuçlandı! Yerleştirme rekoru kırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Haber Merkezi-ANKARA
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Yurt başvuruları sonuçlandı! Yerleştirme rekoru kırıldı
Eğitim Haberleri  / Haber Merkezi-ANKARA

2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları sonuçlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Başvuruları 20 Ağustos ile 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecimizin ilk aşaması tamamlandı. Başvurular 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde; başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk.

Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda yerleştirildiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki yurda yerleştirildiler. 81 ilde Bakanlığımıza bağlı 857 yurt binasında, 987 bin kapasitemiz bulunmakta. İlk aşamada, yüzde 88’lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık. Bu oran ilerleyen günlerde artacaktır. GSB Yurt kayıt işlemleri yarın sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi şartı var. 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Haber Merkezi-ANKARA
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