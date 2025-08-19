Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
106 bin kişilik artış var! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı

Güncelleme:
TÜİK, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan 2025 ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı. Söz konusu dönemde Türkiye genelindeki işsiz sayısı 106 bin kişi aratarak 3 milyon 34 bin oldu. İşte detaylar...

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %48,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 

İşgücü, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %36,3 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,9 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık artış ile %15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,7, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN %58,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 95 bin kişi, sanayi sektöründe 156 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,0'ı tarım, %20,3'ü sanayi, %6,8'i inşaat, %58,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,1 SAAT 

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,1 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %32 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık artış ile %32,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edil

 

