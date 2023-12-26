11 trilyonluk bütçe TBMM'de kabul edildi!

26 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 09:28

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. 226 kamu idaresinin kaynaklarından oluşan bütçe, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi oldu. Gelecek yıl bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar liraya çıkacağı tahmin ediliyor. 2 trilyon 652 milyar liralık bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceği düşünülüyor.

DEPREM BÖLGESİNE 1 TRİLYON TL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için 1 trilyon 28 milyar lira ayrıldı. Bu bütçe ile, depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olunması amaçlanıyor. Bu tutarın GSYH'ye oranının yüzde 2.5 olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK PAY YİNE EĞİTİMDE

2024 yılı bütçesinde yatırımlara ayırılan kaynak ise, 1 trilyon 593 milyar lira oldu. Yükseköğretim dahil eğitim bütçesinin 2024 yılındaki toplam tutarı ise 1 trilyon 62 milyar liraya çıktı. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,6 oranı ile en büyük payı yine eğitim aldı.

VATANDAŞA ENERJİ DESTEĞİ İÇİN 508 MİLYAR LİRA

Savunma ve güvenlik için 2024 yılında 1 trilyon 133 milyar lira kaynak ayrıldı. Vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için gelecek yıl 508,6 milyar lira destek belirlendi. Sağlık alanında 1 trilyon 650 milyar lira, sosyal yardım ve destekler için 497 milyar lira, tarıma 384 milyar lira ayrıldı.

2024'ÜN GELİR KALEMLERİ

Bütçe gelirlerinin alt kalemlerini şunlar oluşturdu:

Gelir vergisi: 1 trilyon 188,9 milyar lira

Kurumlar vergisi: 1 trilyon 275,7 milyar lira

Katma Değer Vergisi: 2 trilyon 497,7 milyar lira

Özel Tüketim Vergisi: 1 trilyon 403,9 milyar lira

Diğer vergi gelirleri: 1 trilyon 41,5 milyar lira

Vergi dışı gelirler: 1 trilyon 29,4 milyar lira

"VERGİ SİSTEMİNİ DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKİYOR"

2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vergi düzeninde, sosyal adaleti gözeten bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bunu daha da güçlendirmeli miyiz? Elbette güçlendirmeliyiz. Bu yöndeki önerilere de elbette katılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Program'a da yazdık. Doğrudan vergilerin payını arttırmak istiyoruz. Bu öyle bir anda olabilecek bir şey değil. Yapısal bir dönüşüm. Aşamalı bir şekilde bu yöne doğru bir Türkiye'deki vergi sistemini dönüştürmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.