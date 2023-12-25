25 Aralık 2023 22:37 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 23:22

TBMM Genel Kurulu’nda, 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapıldı. Günler süren bütçe maratonun ardından 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi oylandı.

Teklif, geçerli olarak kullanılan 566 oydan 317 kabul, 249 ret ile Meclis tarafından onaylandı.

KURTULMUŞ'TAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2024 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.