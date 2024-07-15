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15 Temmuz dolar ve altın fiyatları…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz dolar ve altın fiyatları…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi tatilde bankalar arası piyasalarda 15 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,05 TL’den güne başlıyor. Serbest piyasada 15 Temmuz 2024 gram altın fiyatı da 2560 TL’den fiyatlanıyor. Rakamlarda geçen hafta kapanışına yakın sakin seyir öne çıkıyor.

İç piyasalarda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle bugün işlemler yapılmıyor. Resmî tatil gününde rakamlarda sakin seyir dikkat çekiyor. Bankalar arası piyasalarda altın ve dolar fiyatında, geçen hafta kapanışına yakın fiyatlamalar öne çıkıyor.

15 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasalarda 15 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,05 TL’den güne başlıyor. Döviz bürolarında ise işlemler 32,90 – 33,05 aşım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda kısa vadede 33,00 TL destek ve 33,0750 seviyesi direnç olarak takip ediliyor.

15 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada gram altın fiyatı 15 Temmuz 2024 işlem gününe 2565 TL’den başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2545-2575 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Gram altında kısa vadede 2540 TL destek ve 2570 TL direnç olarak öne çıkıyor. Bu arada çeyrek altın 4 bin 200 TL’den satılıyor.

ONS ALTINDA SON GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı da 2410 dolara yakın yatay seyrini koruyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasından öne çıkacak mesajlar, Avrupa Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı ve Euro Bölgesinde enflasyon rakamları piyasaların radarında olacak.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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