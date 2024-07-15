BTC’de dikkat çeken yükseliş! Bitcoin’de yeni ralli başladı mı?

Bitcoin’de son dakika! Hafta sonu dikkat çeken yükseliş yaşayan BTC fiyatı 15 Temmuz 2024 Pazartesi işlemlerinde 62 bin 800 doları test ediyor. Son üç günde %10 artan Bitcoin; Almanya’nın satışlarının bitmesi ve suikast girişimine uğrayan, kripto dostu ABD başkan adayı Trump’ın seçim sürecinde avantaj yakalamasından destek buldu. Düşüş trendini kıran BTC’de, 100 günlük ortalamaya (64 bin 500) varabilecek yükselişler yaşanabilir.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto paralarda kara bulutlar dağılıyor. Hafta sonu işlemlerinde dikkat çeken yükselişlerle birlikte kritik seviyeler de geçildi. Geçen hafta cuma günü en düşük 56 bin 500 doları test eden BTC, ardından yükselişe geçti. Cumartesi ve pazar işlemlerinde ise 60 bin dolar seviyesi aşıldı.

15 TEMMUZ BİTCOİN FİYATI

Bitcoin fiyatı 15 Temmuz 2024 işlem gününde de yüzde 3’ün üzerinde primle birlikte 62 bin 800 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. 7 Haziran’da 72 bin dolardan başlayan düşüş trendini yukarı kıran BTC; yaklaşık 59 bin 500 dolar seviyesinde buluşan 5, 22 ve 200 günlük ortalamaları da geride bıraktı.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

BTC yükselişin devamı halinde 63 bin 200 – 63 bin 800 dolar aralığı, ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 50 günlük ortalama (64 bin dolar) ve 100 günlük ortalama da (64 bin 500 dolar) diğer önemli hedefler olarak takip ediliyor. Aşağıda ise 60 bin dolar, psikolojik ve teknik destek seviyesi olarak izleniyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR

ABD’de, aynı zamanda kripto para dostu olan başkan adayı Trump’ın uğradığı suikast, onu, seçim kampanyalarına da daha avantajlı konuma getirdi. Öte yandan Alman devlet kurumlarının BTC satışları da bitti. Bu gelişmeler BTC’ye pozitif yansırken, gözler bir yandan MT Gox borsasında olacak.

ETHEREUM’DA GÖRÜNÜM

Bu arada piyasanın ikinci büyük para birimi olan Etrereum’da da yükseliş dikkat çekiyor. 15 Temmuz Ethereum fiyatı da bugün, 100 günlük ortalamanın bulunduğu 3340 dolar seviyesini test ediyor. Cuma günü en düşük 3050 doları gören Ethereum’da 3 günlük yükseliş yüzde 10’u buldu.