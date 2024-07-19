2 haftada 10 milyar dolardan fazla arttı! Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Yükselmeye devam eden Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Rezervler, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece son 2 haftadaki yükseliş 10 milyar doları aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 734 milyon dolar artışla 58 milyar 717 milyon dolardan, 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı.

2 HAFTADA 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YÜKSELDİ

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Temmuz haftasında da bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak rekor kırmıştı. Böylece son 2 haftadaki yükseliş 10 milyar doları aşmış oldu.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER 4,5 YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." ifadelerini kullandı.