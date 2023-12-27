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    2024 asgari ücret belli oldu, altın ve dolar hareketlendi! İşte piyasalarda son durum

    2024 yılı asgari ücreti belli oldu. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından yatırımcısının yakından takip ettiği altın ve dolarda hareketlenme görüldü. İşte piyasalarda son durum...

    2024 asgari ücret belli oldu, altın ve dolar hareketlendi! İşte piyasalarda son durum
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşmenin sona ermesi ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi.  Asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapıldı.

    ONS ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNDE

    Asgari ücretin açıklanmasının ardından ons altın yüzde 0,60 farkla 2.080,92 dolar olarak öne çıktı.  Ons altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın Mart ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasıyla yükseliş trendini sürdürüyor.

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

    2024 asgari ücret zammı sonrası çeyrek altın şu sıralarda yüzde 0,20’lik yükselişle 3.288,17 TL’den işlem görüyor. Gram altın ise yüzde 1,54 farkla 1.967,757 TL’den işlem görüyor. Gram altın gün içinde 1.942,44 TL’den işlem görüyordu.

    Dolar ise yüzde 0,44 pozitif yönlü hareket etti. Dolar şu sıralarda yüzde 0,43'lük farkla 29,3977 TL'den işlem görüyor. Euro ise 32,6912 TL seviyelerinde seyrediyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Asgari ÜcretAltın
    Haberler > Ekonomi > 2024 asgari ücret belli oldu, altın ve dolar hareketlendi! İşte piyasalarda son durum
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