Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Hayırlı olsun

27 Aralık 2023 20:02 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşmenin sona ermesi ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi. 500 TL olan işveren asgari ücret desteği de 700 TL'ye yükseltildi.

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ARA ZAM YOK

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" şeklinde konuştu. Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.