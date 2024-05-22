22 bin liraya tapu sahibi olunacak! Milli Emlak'tan cep telefonu parasına arsa satışı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 11:39 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 12:33 - Güncelleme:

Milli Emlak, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, dikkat çeken bir ilan yayınladı. Arsa satışı kampanyası düzenleyen Milli Emlak, vatandaşları 22 bin liraya tapu sahibi yapacak. İşte kampanyanın detayları...