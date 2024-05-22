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22 bin liraya tapu sahibi olunacak! Milli Emlak'tan cep telefonu parasına arsa satışı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
22 bin liraya tapu sahibi olunacak! Milli Emlak&#039;tan cep telefonu parasına arsa satışı
Milli Emlak, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, dikkat çeken bir ilan yayınladı. Arsa satışı kampanyası düzenleyen Milli Emlak, vatandaşları 22 bin liraya tapu sahibi yapacak. İşte kampanyanın detayları...

Son dönemde vatandaşların arsa yatırımına olan ilgisi bir hayli arttı. Birçok kişi değerlenecek arsa arayışına girerken, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir adım geldi. 

22 BİN TL'YE ARSA 

Gayrimenkul piyasasında heyecan oluşturan bir kampanyaya imza atan Milli Emlak, 22 bin TL'ye arsa satışa çıkardı. Arsayı alacak kişi cep telefonu fiyatına tapu sahibi olacak. İşte Milli Emlak'ın satışa çıkardığı arsalar: 

YOZGAZ YERKÖY'DE 22.000 TL'DEN BAŞLAYAN ARSALAR

  • 3 arsa
  • 2 tarla
  • 1 ham arazi
  • İhale tarihi: 16 Mayıs, saat 11:00
  • Arsa büyüklükleri: 4.280 metrekare
  • 5.519 metrekare
  • 10.490 metrekare
  • Garanti ücretleri: 22.000 TL - 53.000 TL

YOZGAT'TA ARSA SATIŞLARI

  • Fiyat aralığı: 110.000 TL - 265.000 TL
  • 8 eşit taksit fırsatı

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE'DE ARSA SATIŞLARI

Milli Emlak, Eskişehir Mahmudiye ilçesinde de cazip arsa satışları sunuyor:

  • Satış tarihi: 21 Mayıs, saat 10:30
  • 3 arsa
  • 8 taksit seçeneği
  • Geçici ücretler: 161.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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