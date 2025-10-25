31 Ekim'de sona erecekti! Döviz dönüşüm desteğinde süre uzuyor

HABER MERKEZİ / ANKARA - Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmeleri karşılığında Merkez Bankası tarafından sağlanan yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin süresi 31 Ekim’de dolacak. Söz konusu destek, dövizin Türk lirasına çevrilen tutarının yüzde 3’ü kadar ek ödeme yapılmasını kapsıyor.

İş dünyası bir süredir destek uygulamasının süresinin uzatılması için ekonomi yönetimi nezdinde temaslarda bulunuyordu. Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetimi hem sürenin uzatılması hem de ihracatçıların yanı sıra imalat sanayinde belirli sektörlerin de destekten yararlanabilmesi için çalışmalar başlattı.

YENİ FİNANSMAN ADIMLARI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevaplarken “Döviz dönüşüm desteği önemli bir destek ancak şu anda yalnızca ihracatçılara yönelik. İmalat sanayinde belirli sektörlerin tamamına vermeyi düşündüğümüz bir destek üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, ihracatçılara özel EXİMBANK üzerinden finansman maliyetini düşürecek destek programlarını da genişletmeyi planlıyoruz; amacımız ihracatçı dışında imalatçıların tamamına ulaşmak” ifadelerini kullandı.

KREDİLER GENİŞLEYEBİLİR

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ise, Hazine ve Maliye Bakanlığının finansman destekleri üzerinde aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Coştu “İstihdam ve imalat sanayi sektörlerine yönelik çeşitli destekler değerlendiriliyor. Reeskont kredileri noktasında sektöre yeni bir genişleme sağlanabilir mi gibi çalışmalar da sürüyor” dedi.