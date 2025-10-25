Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Kent sakinleri, gece meydana gelen depremle kısa süreli panik yaşadı.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Sındırgı'da saat 03.32'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz