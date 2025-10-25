Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Kent sakinleri, gece meydana gelen depremle kısa süreli panik yaşadı.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Sındırgı'da saat 03.32'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

