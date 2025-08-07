4.5 milyon TL+ KDV! İstanbul'a yeni taksiler geliyor, işte ihale detayları

İstanbul'da taksi sorununu kısmen de olsa azaltacak bir gelişme yaşandı. İBB, yeni taksi plakaları için ihaleye çıkıyor.

KİŞİ BAŞI 1 PLAKA

İhale ile 150 adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkı tanınacak. Her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle kiralanacak. Bir kişi yalnızca 1 plaka kiralayabilecek.

MUHAMMEN BEDEK 4,5 MİLYON LİRA

NTV'de yer alan habere göre; ihalenin geçici teminat bedeli 135 bin 36 lira. Muhammen bedel ise 4 milyon 501 bin 200 lira + KDV olarak açıklandı. Taksi plakaları şu anda aracı olan galericiler vasıtasıyla 7.5 milyon lira civarında satılıyor.

İHALE 2 EYLÜL'DE

İhaleye katılacaklar için son teklif verme tarihi 1 Eylül. İhale ise 2 Eylül tarihinde saat 11:00'da Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

ŞARTLAR VAR

Plaka almak için bazı şartlar bulunuyor. Şartlar şöyle:

Taksi taşımacılığı faaliyetine başlamak için 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartları taşıdığına ve şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu, ihaleyi kazanması durumunda üzerine kayıtlı başka bir toplu ulaşım aracı (taksi, taksi dolmuş, minibüs, okul veya personel servisi) plakası bulunmayacağını, Taksi Taşımacılığına ilişkin mevzuatı bildiğini, Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığında çalışacağını ve UKOME Kararlarına uyacağını hususlarını kabul ve beyan ettiğini ifade eden imzalı Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı Hakkı İşletme Taahhütnamesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış karekodlu Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (İhale tarihi itibariyle 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olanlar ihaleye katılabilecekler.)

www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış en az B ehliyet sınıfı Sürücü Belgesine sahip olduğunu gösterir Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulaması, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış İstanbul’da oturduğunu gösterir karekodlu Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı, (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314. maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekecek.