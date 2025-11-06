Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belediye başkanı veresiye defterini satın aldı! Tüm mahallenin borçları sıfırlandı

Belediye başkanı veresiye defterini satın aldı! Tüm mahallenin borçları sıfırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlarla bir araya geldiği mahalle gezilerinde örnek bir harekete imza attı. Bir fırına girerek zimem defterini satın alan Kuş, tüm mahallenin fırına olan borçlarını sıfırladı. Başkan, borçların yazılı olduğu kartonu da fırına atarak yaktırdı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iki gün boyunca tarihi mahallelerdeki vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret eden Kuş, bir mahallede de zimem defteri geleneğiyle tüm mahalle sakinlerinin fırına olan borçlarını satın aldı.

HALKIN TALEPLERİ İÇİN TALİMAT 

Harrankapı Çarşısı’ndan başlayarak Gümüşkuşak Mahallesi, Arap Meydanı, Kurtuluş Mahallesi, 58 Meydanı, Ucuzluk Pazarı ve çevresini gezen Mehmet Kuş ve beraberindekiler, yüzlerce vatandaş ve esnafla görüştü. Halkla belediyenin hizmetlerini istişare eden ve taleplerini dinleyen Kuş, iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

MAHALLELİNİN FIRIN BORCUNU SIFIRLADI 

Gümüşkuşak Mahalle Muhtarı Adnan İgalci ile birlikte ihtiyaç sahibi bir ailenin evini de ziyaret eden Kuş, ailenin ihtiyaçlarının sosyal yardım müdürlüğünce karşılanmasını sağladı.

İki gün boyunca devam eden mahalle gezilerinde esnafa hayırlı işler dileyerek taleplerini dinleyen Kuş, bir mahallede de zimem defteri geleneğini sürdürerek, borç defterini satın aldı. Tüm mahalle halkını fırına olan borçlarından kurtaran Kuş, borçların yazılı olduğu kartonu da fırına atarak yaktırdı.

