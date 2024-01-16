4A 4B 4C’den emekli olanlar dikkat! O banka 22 bin TL promosyon ödeyecek, işte şartlar

16 Ocak 2024 16:26 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 16:29

Emekli maaşı alan 17 milyon aşkın vatandaş için yapılan 2024 zammı bankaları harekete geçirdi. Maaşların belli skalaya çıkmasının ardından hem özel bankalar hem de devlet bankaları promosyon ücretlerini yeniledi. Bu doğrultuda yeni bir duyuru yapan Akbank yeni promosyon ücretini duyurdu. 4A 4B 4C’den emekli olanlar dikkat. Akbank’a maaşını taşıyana 22 bin TL promosyon ödenecek. Peki Akbank emekliye ne kadar promosyon veriyor? Akbank faizsiz emekli kredisi var mı? İşte detaylar haberimizde…

EMEKLİ MAAŞINI TAŞIYANA 22 BİN TL VERİLECEK

Ocak 2024 emekli promosyon listeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Akbank Emekliye en cömert promosyon tekliflerini yapan bankalardan biri olarak Ocak ayına özel listesini yeniledi. Akbank’ın Ocak ayında emekliye sunacağı promosyonlar şöyle oldu:

Emekli maaşları 3.500 TL’ye kadar olanlar için 6.000 TL

Emekli maaşları 3.500 TL – 7.500 TL arasında olanlar için 7.000 TL

Emekli maaşları 7.500 TL – 10.000 TL arasında olanlar için 9.000 TL

Emekli maaşları 10.000 TL ve üzeri olanlar için 10.000 TL

EKSTRADAN 2 BİN TL ÖDENECEK

Milyonlarca emekliyi davet eden ve yüksek promosyon teklifinde bulunan Akbank aynı zamanda emeklilere ₺2.000’lik chip para hediyesi de sunuyor. Emekliler maaşını taşıyarak 3 yıllık taahhüt verdikten sonra Akbank’tan kredi kartı kullanmaları halinde 2000 TL de hediye para kazanıyor.

AKBANK FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Akbank’ın emekliye özel diğer bir sürpriz teklifi ise faizsiz kredi desteği oldu. SSK bağ-kur memur emeklisi EYT emeklisi vatandaşlar Akbank müşterileri olmaları durumunda yeni müşteri kredisinden faydalanabiliyor. Tamamen faizsiz ve 6 ay vadeli olarak emekli kredisi veren banka herhangi bir şart ya da koşulda aramıyor.