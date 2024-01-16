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    4A 4B 4C’den emekli olanlar dikkat! O banka 22 bin TL promosyon ödeyecek, işte şartlar

    Kaynak: Takvim / Düzenleyen:

    Emekli maaşlarına gelen zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Bu dönemde müşteri kaybetmek istemeyen bankalar özel kampanyalar ile dikkat çekmeye devam ediyor. A 4B 4C emeklisine özel yeni bir duyuru yapıldı. Akbank promosyon ücretlerini güncelledi. 22 bin TL ek ödeme yapılacak. İşte Akbank promosyon alım şartları…

    4A 4B 4C’den emekli olanlar dikkat! O banka 22 bin TL promosyon ödeyecek, işte şartlar
    Ekonomi Haberleri  / Takvim

    Emekli maaşı alan 17 milyon aşkın vatandaş için yapılan 2024 zammı bankaları harekete geçirdi. Maaşların belli skalaya çıkmasının ardından hem özel bankalar hem de devlet bankaları promosyon ücretlerini yeniledi. Bu doğrultuda yeni bir duyuru yapan Akbank yeni promosyon ücretini duyurdu. 4A 4B 4C’den emekli olanlar dikkat. Akbank’a maaşını taşıyana 22 bin TL promosyon ödenecek. Peki Akbank emekliye ne kadar promosyon veriyor? Akbank faizsiz emekli kredisi var mı? İşte detaylar haberimizde… 

    EMEKLİ MAAŞINI TAŞIYANA 22 BİN TL VERİLECEK 

    Ocak 2024 emekli promosyon listeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Akbank Emekliye en cömert promosyon tekliflerini yapan bankalardan biri olarak Ocak ayına özel listesini yeniledi. Akbank’ın Ocak ayında emekliye sunacağı promosyonlar şöyle oldu:

    Emekli maaşları 3.500 TL’ye kadar olanlar için 6.000 TL
    Emekli maaşları 3.500 TL – 7.500 TL arasında olanlar için 7.000 TL
    Emekli maaşları 7.500 TL – 10.000 TL arasında olanlar için 9.000 TL
    Emekli maaşları 10.000 TL ve üzeri olanlar için 10.000 TL

    4A 4B 4C’den emekli olanlar dikkat! O banka 22 bin TL promosyon ödeyecek, işte şartlar

    EKSTRADAN 2 BİN TL ÖDENECEK 

    Milyonlarca emekliyi davet eden ve yüksek promosyon teklifinde bulunan Akbank aynı zamanda emeklilere ₺2.000’lik chip para hediyesi de sunuyor. Emekliler maaşını taşıyarak 3 yıllık taahhüt verdikten sonra Akbank’tan kredi kartı kullanmaları halinde 2000 TL de hediye para kazanıyor.

    4A 4B 4C’den emekli olanlar dikkat! O banka 22 bin TL promosyon ödeyecek, işte şartlar

    AKBANK FAİZSİZ KREDİ FIRSATI 

    Akbank’ın emekliye özel diğer bir sürpriz teklifi ise faizsiz kredi desteği oldu. SSK bağ-kur memur emeklisi EYT emeklisi vatandaşlar Akbank müşterileri olmaları durumunda yeni müşteri kredisinden faydalanabiliyor. Tamamen faizsiz ve 6 ay vadeli olarak emekli kredisi veren banka herhangi bir şart ya da koşulda aramıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Takvim
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    Haberler > Ekonomi > 4A 4B 4C’den emekli olanlar dikkat! O banka 22 bin TL promosyon ödeyecek, işte şartlar
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