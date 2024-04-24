5 yıl sonra ilk! Konut fiyat artışı enflasyonun altında

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 11:26 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi 2024 yılı Şubat ayında yüzde 2,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 artarken, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı. Yıllık bazda bakıldığında ise konut fiyat artışı, 2019'dan bu yana ilk kez enflasyonun altında kaldı.