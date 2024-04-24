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5 yıl sonra ilk! Konut fiyat artışı enflasyonun altında 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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5 yıl sonra ilk! Konut fiyat artışı enflasyonun altında 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi 2024 yılı Şubat ayında yüzde 2,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 artarken, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı. Yıllık bazda bakıldığında ise konut fiyat artışı, 2019'dan bu yana ilk kez enflasyonun altında kaldı. 

Merkez Bankası Şubat 2024'e ait konut fiyat endeksini yayımladı. Şubatta yüzde 2,2 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı.

5 YIL SONRA ENFLASYONUN ALTINDA KALDI 

Şubat ayında enflasyon yüzde 67 seviyesinde gelmişti. Böylece konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez manşet enflasyonun altında kaldı.

ANKARA'DA YÜZDE 72,9'LUK ARTIŞ 

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 45,6, 72,9 ve 57,4 oranlarında artış gösterdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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