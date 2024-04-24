5 yıl sonra ilk! Konut fiyat artışı enflasyonun altında
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi 2024 yılı Şubat ayında yüzde 2,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 artarken, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı. Yıllık bazda bakıldığında ise konut fiyat artışı, 2019'dan bu yana ilk kez enflasyonun altında kaldı.
Merkez Bankası Şubat 2024'e ait konut fiyat endeksini yayımladı. Şubatta yüzde 2,2 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı.
5 YIL SONRA ENFLASYONUN ALTINDA KALDI
Şubat ayında enflasyon yüzde 67 seviyesinde gelmişti. Böylece konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez manşet enflasyonun altında kaldı.
ANKARA'DA YÜZDE 72,9'LUK ARTIŞ
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 oranlarında artış gözlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 45,6, 72,9 ve 57,4 oranlarında artış gösterdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi