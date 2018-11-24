Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Bingöl İSTANBUL



Türkiye ve Rusya arasında her alanda ilişkiler olumlu yönde gelişme kaydederken, bu süreçte farklı açılımlar da ortaya çıkıyor. Rusya’daki Müslüman iş adamları tarafından iki yıl önce kurulan Uluslararası İslami İş Konseyi (MAİB), Türkiye ofisini hizmete açtı. Yeni oluşum, hem iki ülke liderlerinin hedeflediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine katkı sağlamak, hem de İslami esaslara göre bu ticareti gerçekleştirmek için faaliyet gösterecek. Önceki akşam düzenlenen lansman gecesine MAİB Başkanı Marat Kabayev, MAİB Türkiye Başkanı İhsan Aktaş, konsey üyesi iş adamları ve siyasilerin de aralarında bulunduğu davetliler katıldı. Alanlarının Rusya ve İslam dünyası olduğunu söyleyen Kabayev “Türkiye’nin yeri farklı. Artık burada faaliyete başlayan bir temsilciliğimiz mevcut. Dünya genelinde çalışkan Türk iş adamları var. Türkiye ile ticaret hacminin artırılması hedefine ilerleyeceğiz” dedi. Aktaş da, inşaat ve enerji başta olmak üzere gıda, turizm, kimya gibi birçok sektörde ikili ilişkileri geliştirmek için faaliyet göstereceklerini belirterek, şunları söyledi: Bunu yaparken, İslam ahlakını da işin içinde barındıracağız. Bir işin içinde İslam varsa, orada helallik, dürüstlük, adalet ve temizlik olur. Türkiye’deki ve Rusya’daki arkadaşlarımızla, bağlantılarımızı ve birikimlerimizi ortaya koyarak yeni ticari iş birliklerine imza atmakla kalmayacağız; aynı zamanda kültürel etkileşimi de geliştireceğiz. Şu anda Türkiye tarafında yaklaşık 30 iş adamı ile başladık. Bunu mümkün olduğunca büyütüp, yüksek iş hacmi oluşturacağız.