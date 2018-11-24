Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 milyon ev sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi’nde son 6 gün. İlk taksidi mayıs ayında ödenen bu verginin ikinci taksit ödemesi de 1 Kasım itibarıyla başladı, 30 Kasım son. Ödemeler belediyelere yapılabilir. Yasaya göre; işsizler, emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), ev hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemiyor.

MUTLAKA BAŞVURUN

Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece bir konutun olması şart. Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup vergi muafiyeti formu doldurup bizzat başvuru yapmak gerekiyor.

OTURMAK GEREKMİYOR

Sıfır oranlı Emlak Vergisi için evde bizzat oturmak da gerekmiyor. Emekli maaşı dışında geliri olmayan birisi, sahip olduğu meskeni kiraya verip, başka yerde kirada otursa dahi hiç vergi ödemiyor. Ama emekli veya işsizler, kendine ait tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturuyorsa vergi muafiyetinden yararlanamaz.

GELİRİNE BAKILIYOR



Emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Emekliler ve ev hanımlarının 2017’de 30 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2018’de sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamıyor. Evi dışında gayrimenkulü, örneğin arsası olan da vergi ödüyor.

İADESİNİ İSTEYİN

Bilmeden Emlak Vergisi ödeyen emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri; yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek, geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi’ni isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi usul kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmeli.

BU YIL EMEKLİ OLAN ÖDER

2018’de emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2019) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemeyecek. 2017’de emekli olanlar ise bu yıldan itibaren vergi ödemeyecek.

ENGELLİ KİMLİĞİYLE

Engellilerin tek meskenleri için Emlak Vergisi’ni ödememeleri için, engelli olduklarını belgelemesi yeterli. Bunun için engelli kimlik kartının fotokopisiyle dolduracakları formu belediyeye vermeleri şart.

MUAF DEĞİLSENİZ...

Emlak Vergisi’nden muaf olmayanlar ödemeyi zamanında yapmalı. Çünkü ödenmeyen vergi için her ay yüzde 1.40 oranında faiz işletiliyor. Bu bilgiler bankacılık işlemlerinde karşınıza çıkabilir.