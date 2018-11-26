Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen haftanın son işlem gününde, son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,2620'ye kadar gerileyen dolar/TL, haftayı 5,28 TL'den kapatmıştı. Yeni haftaya yatay seyirle başlayan dolar gün içerisinde 5,23 seviyesine inerek son 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,24 TL'den euro ise 5,96 TL'den işlem görüyor.



5,15 VE 5,20 SEVİLERİ DESTEK KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan dolarda 5,20 TL ve 5,15 TL seviyelerinin destek konumuna geldiğini, olası yükselişlerde ise 5,45 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0,07 düşüşle 96,85 seviyesinde bulunurken; euro/dolar paritesi 1,1353 seviyelerinde bulunuyor.