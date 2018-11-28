Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; söz konusu yatırıma KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, faiz veya kâr payı desteği, enerji desteği verilecek. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak. Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 80’ine kadar, bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak yatırım kredilerine ödenen faiz veya kâr payının yüzde 80’ini karşılayacak. Komple yeni yatırım olarak öngörülen projedeki sabit yatırım tutarı, 5 milyar 319 milyon lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam bin kişi oldu. Yıllık 500 bin ton kapasiteli tesiste polipropilen üretimi yapılacak.