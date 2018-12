Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI LONDRA

Financial Times’ın kuruluşu olan The Banker dergisi tarafından dünya genelinde yaklaşık bin bankanın değerlendirildiği Bank of the Year (Yılın Bankası) ödülleri sahiplerini buldu. Bankacılık sektörünün Oscar’ları olarak nitelendirilen ödüller, finansal performans, yenilikçilik, müşteri odaklılık ve topluma sağlanan fayda gibi kriterlere göre belirleniyor. The Banker, geçen hafta Londra’da düzenlediği ödül töreninde Türkiye’nin en iyi bankası ödülünü Akbank’a verdi.



Akbank’ın yükselen grafiğinin ve başarılarının yurt dışında da fark edilmesini gurur ve memnuniyet verici olarak nitelendiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bankacılık sektöründeki öncü konumumuz, uluslararası finans kuruluşları tarafından bir kere daha ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ ödülü ile onurlandırıldı. Bankamızın kuruluşunun yetmişinci yılında kazandığımız bu başarı bizi çok mutlu etti. Akbank, finansal gücü, istikrar ve güven odaklı bankacılık anlayışı ile Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından bir tanesi” dedi. Eylül ayında gerçekleştirdikleri 980 milyon dolarlık sendikasyon işleminin hem Türkiye’ye hem de Akbank’a olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu söyleyen Binbaşgil, bu son sendikasyon işlemiyle, bu yıl Türkiye ekonomisine toplamda 4,6 milyar dolar tutarında yurt dışı kaynak sağladıklarını belirtti.

‘bankamızı geleceğe hazırlıyoruz’

Bütün dünyada iş yapış şekillerinin değiştiği, teknolojik gelişmelerin tüm sektörlerde dönüşümü tetiklediği bir dönemden geçildiğini belirten Binbaşgil, şöyle devam etti: Biz de, uzun vadeli bakış açısıyla bankamızı geleceğe hazırlıyoruz. Teknoloji ve dijitalleşmede kaydettiğimiz ilerlemeler, uluslararası kurumlarca örnek olarak gösteriliyor. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bankacılıkta dijital dönüşüme liderlik ediyoruz, standartları belirliyoruz. Teknolojiyle şekillenen ve odağında insan olan yeni şube modelimizle geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz. Bu yeni modelimizin hem müşteri memnuniyetine, hem de rakamlara olumlu yansımalarını görmekten de mutluluk duyuyoruz.