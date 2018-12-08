Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecek, CernModern’de düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel ölçekte, vazgeçilmez bir bölgesel güç olduğunu söyledi. Bilecik “Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler. Ülkemize inanıyoruz. Çünkü Türkiye bir ayağı Anadolu’da diğer ayağı Batı’da adeta bir pergel gibidir” dedi. Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendirirken gerçekçi olmak gerektiğini vurgulayan TÜSİAD Başkanı “bugün nakit sıkışılığı her sektörde hissediliyor. Finansmana erişim eskisi kadar rahat ve ucuz değil. Ağustosta başlayan daralma bitmeden kriz bitmez. Ekonomide inat olmaz, dengeyi siyaset tercihleri sağlamazsa ekonomi kendi dengesini ciddi maliyetler ödeterek sağlıyor. Ekonomide gemiyi tekrar yüzdürmemiz gerekiyor. Suların yeniden yükselmesini bekleyecek zamanımız yok. Sığ sularda yol almanın çaresini bulmalıyız” diye konuştu. Bilecek ayrıca “İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yılına layık olduğumuz gibi girmek için tek yürek olmuş bir Türkiye’nin önünde duracak hiçbir güç yoktur” dedi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da yüksek faiz ortamının reel sektörü zorladığına dikkat çekti.