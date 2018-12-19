Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir yanında işsizliği azaltıp refahı artırmak amacıyla kuruluşu desteklenen cazibe merkezlerine talep hızlı artıyor. Bu kapsamda Van-Hakkari karayolunda 300 dönümlük alana kurulan Tekstilkent’e 57 milyon liralık yatırım yapıldı, 32 fabrika binası inşa edildi. Fabrika binalarının tamamı doldu, 15 şirket üretime başlayıp 2 bin kişiyi işe aldı. Bunların yanı sıra 30’un üzerinde yatırımcı da yer tahsisi için sıra bekliyor. Talebin yoğun olması üzerine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), yatırımcıların talebinin karşılanması için Tekstilkent’in ikinci etabı için çalışma başlattı. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray “Van’da Tekstilkent’te bulunan 32 fabrika binasını ihtiyaca göre 15 firmaya tahsis ettik. Tekstilkent dışındaki 30 firma da 2.500’ün üzerinde genç istihdam ediyor” dedi.

İkinci etabın faaliyete geçmesiyle kentte istihdamın 10 bin kişiyi bulacağını söyleyen Güray “Bu sayede işsizliğin önlenmesi adına çok büyük katkı sağlanmış olacak. Hedefimiz 10 bin kişinin istihdam edilmesi. Devlet çok ciddi destekler veriyor” dedi.

Türkiye’deki yatırımcıların Uzak Doğu ile rekabet için maliyetlerini düşürmesi gerektiğini, 6. bölge illerinde yatırımın çok avantajlı olduğunu hatırlatan Güray “Van, Avrupa’nın doğuya açılan kapı olacak. Van’ı merkez alsak, İstanbul mesafesinde 360 derecelik daire çizsek, 200 milyonluk pazara iki saatte erişme kapasitesine sahip olduğumuzu görebiliriz. İran ile 300 kilometrelik sınır da çok önemli. Van çok avantajlı bir kent” diye konuştu.

100 kişi çalıştıranın 80 bin lirası cepte

Van 6’ncı bölgede bulunduğundan, yatırımlar büyük oranda destekleniyor. Ortalama bir tekstil fabrikası 100 kişi çalıştırıp asgari ücret ödüyorsa, her işçi başına 800 liralık işveren payından muaf tutuluyor. Yani her ay 80 bin lira işverenin cebinde kalıyor. Hem de sadece sigorta primi açısından. Bu da yılda 1 milyon, 10 yılda 10 milyon liraya karşılık geliyor. Bunların yanı sıra bedelsiz yer tahsisi, satın alınacak ekipmanda KDV muafiyeti, ithal ürün varsa gümrük vergisi muafiyeti bulunuyor. Yatırımın sabit yatırım tutarı OSB içinde yüzde 55, OSB dışında yüzde 50 vergi muafiyetine tabi. Bunlar uzun vadede hesaplandığında büyük avantaj içeriyor.