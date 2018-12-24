Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

İSTANBUL

İnsanların en önemli ihtiyaçları arasında gıdadan sonra şüphesiz barınma geliyor. Hâl böyle olunca gayrimenkul sektörü herkesin gündeminde. Konut fiyatları, kira getirileri, faiz oranları, ipotekli satışlar, tapu harcı indirimi, KDV indirimi, yabancıya teşvik, imar barışı, 0,98 kampanyası... Listeyi daha da uzatabiliriz. Hemen hemen hepsini son aylarda hiç dilimizden düşürmedik. Geldiğimiz noktada ise, son açıklanan kasım verilerine göre konut satışlarının yüzde 27 azaldığı görüldü. Gayrimenkul sektörü, satışlar ve faiz arasındaki ters orantının en çok hissedildiği sektörlerden biri... Mevduat ve kredi faizi ne kadar yüksek seyrederse, konuta ilgi de o kadar azalıyor. Böyle dönemlerde sadece kredi taksit ödemesinin yüksek seyretmesi değil; mevduata kıyasla düşük kira geliri ve konutun prim yapma potansiyelinin zayıflaması da ev alma iştahını düşürüyor. Sektör temsilcileri ise, 2004 yılına atıfta bulunarak, konut alıcıları için önemli uyarılarda bulunuyor.

MALİYET ARTIYOR RUHSAT AZALIYOR

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Maliyetler çok yükseldi. Bunlar henüz fiyatlara yansıtılmadı. Faizlerde de aşağı trend gözleniyor. Bu trendin hızlanması hâlinde, konut fiyatlarında artış kaçınılmaz olacak. Tıpkı 2001 krizinin ardından, 2004 ve sonrasında yaşanan gibi bir süreç bekliyor bizi” dedi. Arsa sahibine yüzde 80 vererek iş yapmaya kalkışanların olduğunu, işi inşaat olmayan ve hesabını doğru yapmayan zayıfların şu anda büyük zararlar ederek piyasadan çıkmaya başladığını belirten Nazmi Durbakayım “Bunu ruhsatlardan da açıkça görüyoruz, yapı ruhsatları bu yıl yüzde 50 azaldı. Bu ne demek? Artık daha az inşaat arzı olacak, stoklar hızlı tükenecek. Bir de maliyetlerin fiyatlara ekleneceğini hesaba katarsanız, şu anda konut almanın tam zamanı. Ancak bakıyoruz, oturduğu evi bile satıp, parayı faize yatıranlar var. Hâlbuki 2-3 yıl sonra mevduat kazançlarını bile katsalar, dönüp sattıkları evi alamayacaklar. Mevduat faizleri yüzde 15 ve altına gerilesin, yine konuta koşacaklar, ama bugünkü fırsatları bulamayacaklar. 2019’da fiyatların yüzde 25 artabileceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.