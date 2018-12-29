Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye temmuz ve ağustos aylarında yaşanan ve döviz aracılığıyla yapılan saldırının ardından ekonomide başlayan dengelenme sürecinin, önümüzdeki yıl yerini iyileşmeye bırakacağı tahmin ediliyor. Ekonomistler, cari açık, döviz kuru, enflasyon ve faizde düşüş beklerken, ekonomideki iyileşmenin 2 yıldır indirilen nota da pozitif etki yapmasını bekliyor.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, ekonomik dengelerde oluşan hassasiyet ve kırılganlığın geride kaldığını belirterek “Kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerinin yanı sıra yükselen enflazyon, kur ve faiz oranlarında yukarı doğru seyir izlendi. Atılan adımların etkisi, bu olumsuzlukların etkisini sildi. 2019 yılında ise cari açıktaki yavaşlamanın süren bir trende dönüşmesini bekliyoruz. Bu yıl hızlanan enflasyonun gerilemesini, ılımlı güçlü dolar seyri yerini ‘ılımlı zayıf dolara’ bırakması da beklentilerimiz arasında” dedi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyonda gerilemeyi desteklediğini, yeniden dengelenme süreci, öne çıkan ihracat, turizm gelirlerinin güçlenmesi politikası doğrultusunda, kredi notununu iyileşme sürecine girmesinin beklenebileceğini ifade etti.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIR

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, 2018’in ikinci yarısının olabildiğine sancılı geçtiğini, 2019’da yüzde 1 civarında büyüme, yüzde 20’ler civarındaki enflasyonun ikinci yarıda 15’lere düşmesini beklediğini ifade etti. Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer ise, 2018’in az rastlanır, olağanüstü zorlu bir yıl olduğunu, ancak geride kaldığını ifade ederken, Yeni Ekonomik Program reformların etkisiyle 2019’un dengelenme, disiplin, değişim yılı olacağını, bu özellikleriyle dünyada pozitif ayrışacak ülkelerden olacağını söyledi.