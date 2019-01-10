Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl “Nefes Kredisi” ile rahatlayan KOBİ’lere bir destek daha geliyor. Müjdeli haberin bugün açıklanacağı bilgisini veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi destek paketi olacağını söyledi. MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda konuşan Albayrak, “Halkbank’ın desteği ile yaklaşık 300-350 bine yakın esnafımızı kredilerden yararlandıracağız. Ticari alacak sigortasını uygulamaya başladık. Tüm KOBİ’ler yakında bu sigorta desteğinden faydalanacak. Bankalar Birliği ve 12 banka katılımıyla KOBİ’ler için çok önemli bir kredi paketi açıklayacağız” dedi.

Ağustos ayında piyasalara önemli dalgalanmalar yaşandığını hatırlatan Albayrak “O zamandan bugüne önemli bir mesafe katettik. Ekonomimizin sağlam altyapısı ile normalleşmeye ulaştık. Önceliğimizi ekonomideki kırılganlıkla mücadele olarak belirledik. İhracatımız tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Amaç kaliteli, yerli üretim kaynaklı büyüyen ekonomi. Döviz kurunda yüzde 20’ye yakın oranda iyileşme kaydettik. Türk lirası pozitif ayrıştı. CDS’lerde 230 puan gerileme ile ciddi pozitif gelişme gösterdik” diye konuştu.

‘KUR, FAİZ VE ENFLASYON ATAĞINI PÜSKÜRTTÜK’

Albayrak, Türkiye’nin ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldığı dönemi güçlü ve sağlam refleks ile alt ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Yüzde 16’lara yakın işsizlik sürecine baktığınızda, bugün pozitif bir büyümeyle yeni sistemin hızlı aksiyon, etkin bir karar alma süreciyle gerçekleştiğini bilmeliyiz. Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yıllıklandırılmış cari açık yıl sonu itibarıyla 20 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Cari açığın millî gelire oranı ise yüzde 3’lerde bir oranda yılı tamamlayacak. Türkiye 3’üncü çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük.

MB, hazineye 37 milyar lira aktaracak

Bakan Albayrak, Merkez Bankasının 37 milyar liralık kârının Hazine’ye devredileceğini belirterek “Bütçe kapsamında biz Merkez Bankasından hazineye devredilecek kârı 20 milyar lira civarı olarak öngördük. Ama geldiğimiz noktada yıl sonunda ortaya çıkan tablo bu rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor. Bu kaynağın çok önemli bir kısmı ocak ayında devreye girecek” dedi.