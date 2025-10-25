Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afganistan-Pakistan için devredeyiz: Kalıcı barış masası İstanbul'da kuruluyor

Afganistan-Pakistan için devredeyiz: Kalıcı barış masası İstanbul’da kuruluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Afganistan-Pakistan için devredeyiz: Kalıcı barış masası İstanbul’da kuruluyor
Afganistan, Pakistan, İstanbul, Barış, Ateşkes, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MİT’in devreye girmesiyle ateşkes kararı alan Afganistan ve Pakistan, kalıcı barış için bugün İstanbul’da masaya oturacak.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Türkiye ve Katar’ın ara buluculuğunda iki haftadır süren çatışmalara son veren Afganistan ve Pakistan, kalıcı barış için bugün İstanbul’da masaya oturuyor.

Geçtiğimiz hafta Doha’da 14 saat süren müzakerelerde sağlanan ateşkesin ardından taraflar, terör, göç ve sınır güvenliği gibi problemlerin çözümü için çalışacak. Doha’da gerçekleştirilen görüşmede, ara bulucu ülkelerin de katılımıyla oluşturulacak yeni bir mekanizma üzerinde uzlaşılmıştı. Bu mekanizma, iki taraf arasındaki taleplerin değerlendirilmesi ve anlaşmanın uygulanmasının denetlenmesini sağlayacak.

İstanbul’daki toplantıda, sadece geçici bir ateşkesin değil, kalıcı barışın altyapısının da oluşturulması hedefleniyor.

SINIR ANLAŞMAZLIĞI DA MASADA

Görüşmelerde, iki ülke arasında uzun süredir gerilim oluşturan Durand Hattı sınır anlaşmazlığının da ele alınması bekleniyor. Tarafların, göç, sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ortak adımlar atması hedefleniyor. Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze’deki diplomatik çabalarının ardından bölgesel barış için üstlendiği aktif ara buluculuğa bir yenisini daha eklemiş oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

