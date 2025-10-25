Afganistan-Pakistan için devredeyiz: Kalıcı barış masası İstanbul’da kuruluyor

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Türkiye ve Katar’ın ara buluculuğunda iki haftadır süren çatışmalara son veren Afganistan ve Pakistan, kalıcı barış için bugün İstanbul’da masaya oturuyor.

Geçtiğimiz hafta Doha’da 14 saat süren müzakerelerde sağlanan ateşkesin ardından taraflar, terör, göç ve sınır güvenliği gibi problemlerin çözümü için çalışacak. Doha’da gerçekleştirilen görüşmede, ara bulucu ülkelerin de katılımıyla oluşturulacak yeni bir mekanizma üzerinde uzlaşılmıştı. Bu mekanizma, iki taraf arasındaki taleplerin değerlendirilmesi ve anlaşmanın uygulanmasının denetlenmesini sağlayacak.

İstanbul’daki toplantıda, sadece geçici bir ateşkesin değil, kalıcı barışın altyapısının da oluşturulması hedefleniyor.

SINIR ANLAŞMAZLIĞI DA MASADA

Görüşmelerde, iki ülke arasında uzun süredir gerilim oluşturan Durand Hattı sınır anlaşmazlığının da ele alınması bekleniyor. Tarafların, göç, sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ortak adımlar atması hedefleniyor. Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze’deki diplomatik çabalarının ardından bölgesel barış için üstlendiği aktif ara buluculuğa bir yenisini daha eklemiş oldu.



