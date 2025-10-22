Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'da Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Görüşmenin ardından, heyetler bir araya gelecek ve ortak anlaşmaların imza törenine geçilecek.