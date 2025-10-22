Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'da Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi - 1. Resim

Görüşmenin ardından, heyetler bir araya gelecek ve ortak anlaşmaların imza törenine geçilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi - 2. Resim

