Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Aralık ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayda %82’lik doluluk oranına ulaştı. Yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının yıl sonunda da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre;

- Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %1’lik artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise %80,2’ye ulaştı.

- Aralık ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan arttı. Dış Hat doluluk 0,5 puanlık artışla %80 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise %84 doluluk oranına ulaşıldı.



- Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık %3’lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise %8’lik bir artış yaşandı.

- Kargo ve Posta hacmi, geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Kargodaki bu büyümeye %33 ile K. Amerika, %33 ile Afrika, %17 ile Uzak Doğu ve %17 ile Avrupa katkı sağladı.

- Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika’da yaklaşık 2,5 puan, K. Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’da ise 1’er puanlık artış gerçekleşti.

Ocak-Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre ise;

- 2018 yılında 2017’ye göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık %10 artış sağlandı ve yolcu sayısı 75,2 milyona ulaştı.

- Toplam yolcu doluluk oranı, Ocak-Aralık döneminde 3 puanlık artış ile %82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak %81 seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak %85 seviyesine ulaştı.

YAHYA ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Üstün, "2018 yılında başarıyı gökyüzüne ilmek ilmek dokuduk! Uçuş ağımızı 124 ülkeye genişletirken 75.2 milyon yolcumuzu %82 doluluk oranımızla misafir ettik. Taşınan kargo ve posta hacmi de 2017’ye göre %25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı. Ülkemizin bayrağını taşımaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.