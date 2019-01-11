Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli’nin verdiği bilgiye göre buzağı desteklerinin ödemesi yarın başlayacak, sanayiciler tarım ilacında yüzde 15 indirim yapacak, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların küpelerinin ücretleri devlet tarafından karşılanacak. Bakan Pakdemirli, Türkiye’de Tarım Öğreniminin 173. Yıldönümü programında yaptığı konuşmada, üreticiye müjdeler verdi. Buzağı ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını, ikinci grubun ödemesinin 18 Ocak Cuma günü yapılacağını, toplamda 438 bin 284 üreticiye ödeme yapılacağını ifade etti.

Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini artık bakanlık olarak karşılayacaklarını söyleyen Pakdemirli, sanayicilerle görüştüklerini, onların önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirim yapacaklarını ifade etti. Kenevir üretimine başlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bu hususta gösterdiği vizyon ve duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Pakdemirli, “Bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz. Ticari faaliyetlerin arz ve talebine göre lokasyonları da büyüteceğiz” ifadesini kullandı.

Elektrikli traktör mart ayını bekliyor

Pakdemirli, tarımsal mekanizasyon gibi alanlarda geleceğin yakalanacağına işaret ederek, “Elektrikli traktörün Ar-Ge çalışmalarına da başladık. İnşallah mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı bindireceğiz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız da yakın gelecekte sonuç vermiş olacak. Elektrikli traktör noktasında bir yeniliğe imza atmamız bile, tarımda verimlilik noktasında ciddi mesafeler almamıza vesile olabilir” diye konuştu.