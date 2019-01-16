Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri kış mevsiminde soğuk havalara rağmen denetimleri elden bırakmıyor. Polis ekiplerince yapılan bir günlük denetimlerde kusurlu görülen 335 araç ve sürücüsüne 108 bin 450 TL idari para cezası uyguladı. Denetimler kapsamında 21 araç trafikten men edildi.
1 günde 108 bin TL ceza kesildi
16.01.2019 - 00:28 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol denetimleri ve çeşitli uygulamalarda 1 günde 335 araca 108 bin 450 TL ceza kesildi.
Etiketler : Tekirdağ,
598421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/598421.aspx
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