Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket açıklamasında şunlar kaydedildi: Birinci çeyrekte, 137 bin 785 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1 milyar 60 milyon 658 bin TL satış değeri, ikinci çeyrekte; 183 bin 365 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1 milyar 368 milyon 819 bin TL satış değeri, üçüncü çeyrekte 215 bin 950 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1 milyar 769 milyon 752 bin TL satış değeri, dördüncü çeyrekte, 321 bin 703 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3 milyar 84 milyon 796 bin 350 TL satış değeri, toplamda ise 858 bin 803 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 7 milyar 303 milyon 823 bin 100 TL satış değeri olacağını tahmin etmekteyiz. Ayrıca Emlak Konut 2018’de 936 konutun yabancılara satıldığını ve buradan yaklaşık 1,1 milyar TL gelir elde edildiğini açıkladı.