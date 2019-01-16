Şirket açıklamasında şunlar kaydedildi: Birinci çeyrekte, 137 bin 785 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1 milyar 60 milyon 658 bin TL satış değeri, ikinci çeyrekte; 183 bin 365 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1 milyar 368 milyon 819 bin TL satış değeri, üçüncü çeyrekte 215 bin 950 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1 milyar 769 milyon 752 bin TL satış değeri, dördüncü çeyrekte, 321 bin 703 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3 milyar 84 milyon 796 bin 350 TL satış değeri, toplamda ise 858 bin 803 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 7 milyar 303 milyon 823 bin 100 TL satış değeri olacağını tahmin etmekteyiz. Ayrıca Emlak Konut 2018’de 936 konutun yabancılara satıldığını ve buradan yaklaşık 1,1 milyar TL gelir elde edildiğini açıkladı.
Emlak Konut KAP'a açıkladı: 1,2 milyar TL’lik net kâr bekliyor
16.01.2019 - 04:39 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 04:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, net kârının bu yıl 1,2 milyar TL olabileceğini ve toplam 858 bin 803 metrekare satış alanı ve KDV hariç 7,3 milyar liralık satışa tutarına ulaşılmasının beklendiğini duyurdu.
Etiketler : emlak konut,
598439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/598439.aspx
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