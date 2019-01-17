Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk finans, gıda ve perakende devleri ABD’ye yatırımcı avına çıkıyor. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolar olan 13 Türk şirketi, varlık değeri 3 trilyon doları aşan ABD’li yatırım fonlarıyla New York’ta bir araya gelecek. 17-18 Ocak’ta New York’ta düzenlenecek “New York Turkey Day” isimli zirveye, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının yanı sıra Koç Holding, Şişecam Topluluğu, Anadolu Grubu Holding, MLP Care, Mavi Giyim, Yataş, Bizim Toptan ve Lokman Hekim katılıyor.

Zirve kapsamında Türk firmalarla 30’a yakın ABD’li yatırım fonunun aynı masa etrafından bir araya geleceğini belirten Raiffeisen Centrobank Satış Direktörü Özgür Güyüldar “190 civarında birebir görüşme olacak. Toplantılarla birtakım olumsuzluklar sonucunda azalan yatırımcı ilgilisinin artmasını bekliyoruz” dedi. Güyüldar, özellikle 2018’de yaşanan bazı makro gelişmeler ve artan küresel dalgalanmanın yatırımcıların algısını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti: Ekonomideki normalleşme zaman alacağından, uluslararası yatırımcıların Türkiye algısındaki toparlanmanın biraz daha uzun süreye yayılabileceğini söylemek yanıltıcı olmaz. Pek tabii ki bu durum Türkiye’ye özel değil, kur şoklarına maruz kalan tüm gelişmekte olan ülkelerde bu tarz algı bozulmalarını görebiliyoruz. Türkiye’nin geçmişte gösterdiği başarılı deneyimler, bu tür piyasa dalgalanmalarını yönetme becerisine sahip olduğu konusunda yatırımcıları ikna etmiştir. Son 16 yılda uygulanan yapıcı politikalar ve yapısal reformlarla ekonomisini güçlü temeller üzerine inşa eden Türkiye’nin bu tür geçici dalgalanmalarla başa çıkma yeteneğine bizim güvencemiz tam. Düzenleyeceğimiz bu zirvenin, fikirlerimizin yatırımcılarla da paylaşılacağı bir platform oluşturup, algının toparlanması sürecine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz.

Zirveye katılan firmalardan Lokman Hekim Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Türk sağlık sektörünün potansiyeline dikkat çekerek “ABD’li yatırım fonlarıyla bir araya gelerek sağlık alanında yatırım fırsatlarını anlatma imkânı bulacağız. Yabancı para cinsinden varlıklarını değerlendirmeyi düşünenler için özellikle Türk sağlık sektörü önemli fırsatlar sunuyor. ABD’deki temaslarımızda da bu fırsatları yüz yüze anlatma imkânı yakalayacağız. Ülkemiz ekonomisine ilişkin oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı dağıtacağız” ifadelerini kullandı.