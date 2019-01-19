Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

MEGA isimli dosya paylaşım sitesi üzerinden yayınlanan doküman toplam 87 gigabayt boyutunda 12 binden fazla dosya bulunuyor. Güvenlik açığını ortaya çıkaran internet güvenliği uzmanı Troy Hunt, Koleksiyon #1 adını verdiği dokümanın 2008 yılından beri ele geçirilen bütün e-mail ve şifreleri içerdiğini, veri ihlali içerisinde 2.000’den fazla kaynaktan bilgi toplandığını dile getirdi.

Konu hakkındaki kaygılarını dile getiren Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Sergey Lozhkin “Sızıntılarla ilgili çok uzun süredir devasa boyutlarda veri toplanıyor. Öyle ki bazı hesap bilgileri artık geçerliliğini yitirmiş olabilir. Ancak, insanlar bu tehlikenin her geçen gün daha çok farkında olsalar da aynı parolaları birden fazla web sitesinde kullanmaya devam ediyorlar. Toplanan bu veriler kolaylıkla bir e-Posta ve parola listesi hâline getirilebiliyor. Saldırganların yapması gereken tek şey basit bir yazılımla parolaların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek olacaktır. Hesaplara izinsiz erişimin sonuçları; suçluların kurbanın kişi listesindeki isimlere otomatik olarak zararlı e-Postalar gönderebildiği verimli kimlik avı saldırılarından, kurbanın tüm dijital kimliğini veya parasını çalmak veya sosyal medya ağlarındaki verilerini ele geçirmek için tasarlanan hedefli saldırılara kadar çeşitlilik gösterebiliyor” dedi.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

Eğer sızıntıdan etkilendiğinizi düşünüyorsanız https://haveibeenpwned.com/ sitesine mail adresinizi yazarak bilgilerinizin söz konusu veri tabanı içerisinde bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz. Ancak sitede mail adresinize bağlı olarak hangi şifrenizin açığa çıktığı bilgisine yer verilmiyor.