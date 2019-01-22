Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer programına göre İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03.00’te başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00’da sona erecek. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 45 saatlik taşınma süreci şöyle: Taşınma 1 Mart 2019 saat 03.00’te başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00.00’da bitecek. Kırk beş saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı sadece üssü Atatürk Havalimanı olan base taşıyıcıların seferlerine açık olacak. Bu süreçte iki havalimanı da birlikte saatlik 35 iniş ve saatlik 35 kalkış olmak üzere toplam saatlik 70 kapasiteyle çalışacak.