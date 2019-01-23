Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

İSTANBUL

Türkiye’nin ürettiği ürünü pazarlama konusunda sıkıntı yaşadığı hemen her platformda dile getiriliyor. Bu meseleyi Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) hazırladığı bir rapor bir kere daha gözler önüne serdi. Güney Kore Yunanistan’a Türkiye’den fazla ürün satarken, Çin de Irak pazarında Türkiye ile yarışıyor. Dünyada en fazla ticareti yapılan 200 ürününün 47’sinde Türkiye söz sahibi durumda. Fakat bunların içindeki 15 ürünü 33 ülkeye hiç satamıyoruz. TİM şimdi bu ürünleri doğru pazarlarla buluşturmak için kolları sıvadı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni döneminde bir ilke imza atarak ihracatçılar için vizyon ve yol haritası niteliğinde “İhracat 2019 Raporu ”nu hazırladı. Beş bölümden oluşan raporda; TİM’in “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı olarak ilan ettiği 2019’da yapacağı İhracatta İlk Adım Seferberliği, Kadın Konseyi’nin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi projelerinden oluşan eylem planı ile 5G (Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemleri) yol haritasına yer verildi.

2019’da öncelikli hedeflerinin Yeni Ekonomi Programı’ndaki öngörülen 182 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle “2019 yılında ihracatta yeni proje ve stratejiler üzerine yoğunlaşacağız. Bugün açıkladığımız rapor, tüm çalışmalarımızı tek bir kaynakta toplayan, hem dünyadaki trendlere ışık tutan, hem ihracatımızın durumunu analiz eden, hem de hedef ürün ve hedef pazarlarımızı tespit eden çok kıymetli bir çalışma” dedi.

BİN ÜRÜN İNCELENECEK

Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürünün 47’sinde Türkiye’nin söz sahibi olduğunu anlatan Gülle, şöyle devam etti: Bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatı tam 1,8 trilyon dolar olup, dünyanın toplam ithalatındaki payı ise yüzde 9,8’dir. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Sadece bu rakamlara dahi bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek 1,8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz. Söz konusu araştırma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz olduğunu ortaya koyuyor. Bugün başladığımız bu çalışmayı en kısa sürede 1.000 ürün için tamamlayacağız. Söz konusu 1.000 ürün dünya ticaretinin yüzde 84’ünü kapsıyor. Bu çalışmayı Şubat ayı içerisinde ihracatçılarımız ve kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz.

Meksika, Polonya ve Çekya’ya dikkat

Raporda birtakım ilginç bulgular yer aldı. O bulgulardan bazıları şunlar:

¥ Çalışmada Türkiye’nin güçlü olduğu 15 farklı üründe toplam 33 farklı ülkeye hiç ihracat yapılmadığı görülüyor. Bu da iddialı olduğumuz ürünlerinin bazılarında henüz keşfetmediğimiz çok büyük pazarların varlığına işaret ediyor.

¥ Pazar payımızın olmadığı ülkeler genellikle uzak pazarlar. Mesela; Kanada’ya güçlü olduğumuz 9 ürünü hiç ihraç edemiyoruz.

¥ Küresel ticarete yön veren ülkelerin hemen ardından gelen, son dönemde öne çıkan ülkeler incelendiğinde, Polonya, Meksika ve Çekya gibi ülkeler, firmalarımız tarafından dikkatle takip edilmeli.