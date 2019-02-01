Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de gıdanın yanı sıra giyimde de büyük bir israf var. Yapılan bir araştırma, giysi ve ayakkabı alımlarının ihtiyaçtan değil moda ve taksit imkânından dolayı arttığını gözler önüne serdi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Hacettepe akademisyenleri iş birliğinde, anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin 209 tüketici katıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 37’si, alıp da hiç giymediği ayakkabı ve kıyafeti olduğunu belirtirken, yüzde 46’sı da alışveriş iştahının taksitler sebebiyle arttığını ifade ediyor. Bu kişilerin yüzde 36,8’i gardırobunu modadaki değişimlere göre düzenlemeye çalıştığını ifade etti. Markası için bir giyim eşyasına daha fazla ödemeyi göze alanların oranı da yüzde 35’i buldu.

Gelir düzeyi açısından bakıldığında ise tüm gelir gruplarında giysi alışverişini ihtiyaç duydukça yaptığını belirtenler arasında aylık “1.405-3.000 lira” aralığında kazancı olanlar yüzde 53,8 ile ilk sırada yer aldı.

Anket çalışması “10 bin lira ve üzeri” gelir grubunda olan ve ayda bir giyim alışverişi yaptıklarını belirtenlerin oranının yüzde 25, “7 bin 500-10 bin lira” gelir grubundaki en az haftada bir giysi satın aldıklarını belirtenlerin oranı da yüzde 17,4 olduğunu ortaya koydu.

SADECE İHTİYAÇTAN ALMIYORUZ

Sonuçlar, insanların sadece giyinme ihtiyacını gidermek için değil sahip oldukları hakkında mesaj vermek için de giyim alışverişi yaptığını ortaya koydu. Alırken kalite ve hammaddesiyle üretim şartları pek düşünülmüyor. Katılımcıların yüzde 51,7’si ihtiyaç duydukça, yüzde 18,5’i mevsimlik, yüzde 12,7’si ayda bir, yüzde 7’si iki haftada, yüzde 3,8’i de haftada bir giysi alıyor.

ESKİLERİ İHTİYACI OLANA VERİYORUZ

Öte yandan katılımcıların yüzde 37,2’si giymediği giysi ve ayakkabıları giysi kumbaralarına, yüzde 27,4’ü çöpe attığını, yüzde 62,5’i ihtiyacı olana verdiğini belirtti. Ayrıca, bireylerin yüzde 65,3’ü ihtiyacı doğrultusunda alışveriş planı yaptığını, yüzde 69,5’i kalite ve fiyat yönünden bütçesine en uygun olanı aldığını ifade etti. Giysilerini ihtiyacı olana vermede kadınlar önde.

GEREKSİZ ÇEYİZ İSRAFI ARTIRIYOR

Toplumun önemli bir kesiminde gösteriş merakı olduğu araştırmaya damga vuran bir unsur. Çeyiz hazırlarken geleneklere aşırı bağımlılık alışverişi artırıyor. Evlenecek genç kızlar için yapılan giyim ve çeyiz harcamalarının çoğunlukla gerçek giyim ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu görülüyor. Katılanların yarıdan fazlası çeyizlerini veya kendilerine hediye gelen eşyayı kullanmadıklarını ifade ediyor.

ÖZEL GÜNLERDE HARCAMA ARTTI

Üniversite ve lisansüstü eğitim görmüş olanlarda çeyiz olarak alınan ya da hediye edilen fakat kullanılmayan çok ürün olduğunu söyleyenlerin oranının diğer öğrenim düzeylerinden yüksek olması dikkati çekti. Katılımcıların yüzde 55,8’i nişan, düğün, bayram gibi özel günlerde bütçeyi zorlayan alışveriş yaptığını kaydetti.