Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl, ders çıkarılan bir sene oldu. Ciddi badireler atlattık. İş dünyası “Artık yeni bir Türkiye hikâyesiyle tekrar yola çıkma zamanı” görüşünde... Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, tüm paydaşların bir araya gelip Türkiye hikâyesinin dünyaya nasıl anlatılacağına karar vermesi gerektiğini belirtti. Göçmen “Ülkemizin kendi sermayesiyle büyümesi yüzde 3-4 seviyesinde. Ama gerçekten refah için, en az yüzde 5’e ihtiyaç var. Bu da hepimizin boynumuzun borcudur. Türkiye’nin; üretimi kaldıraç olarak kullanan, teknolojinin imkânlarıyla daha çok katma değer üreten, bunu yaparken verimliliği odağına alan bir anlayışla geleceğe bakması gerekiyor” diye konuştu. Bu süreçte yeni istihdam alanları oluşturmanın önemine dikkat çeken Göçmen “Bir taraftan teknoloji istihdamın yerine geçiyor, bir tarafta da genç nüfus var. Onlara iş gerekiyor. Dijital dünya; bunların bir kısmına, vasfı daha yüksek olanlara istihdam sağlayacak. Ama bu arada emek yoğun sektörleri de oluşturmamız gerekiyor. Bir tanesi tarım... Şehirden köye gidişi özendirerek insanları tekrar tarım sektörüyle nasıl barıştırabiliriz? Nasıl turizmi tüm ülkeye yayıp, hem tarihi mirasımızı hem doğal güzellikleri turizme açarız? Bu da emek yoğun bir sektör” ifadelerini kullandı.

“İYİ ANLATMALIYIZ”

Yabancı yatırımcıların tekrar Türkiye’ye çekilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Göçmen, şöyle devam etti: Türkiye niçin yatırım yapılması gereken bir ülkedir? Biz bu yatırımı nasıl güvenli bir şekilde çekeriz? Bunu iyi anlatmak lazım. Son 6 aydır hükûmetin attığı adımlar, beklentileri büyük oranda karşıladı. Belirli bir yol alındı. Dengelenme sağlandı. Esas işimiz şimdi başlıyor. Bugüne kadar yapılanlar, yangını söndürmek için doğru işlerdi. Mühim olan, yeni hamle dönemini nasıl başlatacağımız? Pusulamız, dijital dönüşüme dayanan yeni bir üretim modeli olmalı. Teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ve verimliliği odağına alan bir hamle yapmamız gerekiyor.