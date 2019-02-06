Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Gayrimenkul sektörü zor geçen 2018 yılını hafif kayıpla atlattı; toplam konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,4 geriledi ve 1 milyon 375 bin tapu el değiştirdi. Yüksek faiz, yüksek enflasyon ve konuttaki prim oranının düşük kalması gibi problemlerle boğuşan sektör, 2019 yılına daha umutlu girdi. Finansman imkânlarının çeşitlenmesi, bankalarla yapılan yüzde 0,98 anlaşması, mevcut faiz oranlarında yaşanan gerileme ve fiyatların da nispeten cazip seyretmesinin; gayrimenkulde ertelenen talepleri harekete geçirmesi bekleniyor. Bu arada sektör, özellikle yatırım amaçlı talep edilen konutlarla ilgili inovatif bir takım satış alternatiflerini de tüketiciye sunarak, farklı açılımlara imza atıyor. Bunlardan biri de kira garantisi... Erkanlı Grup, yurt dışında oldukça yaygın olan öğrenci evleri site konseptini “UNIVA” markası altında Türkiye’ye getirmişti. Firma, satışlarını tamamladığı Sakarya projesinde ilk öğrenci kabulünü 2019 Eylül’de yapacak. Şimdi Kocaeli ve Düzce’de aynı konsepte sahip iki projeye daha başladı. Bunların da 2020 ve 2021’de açılması bekleniyor. Erkanlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı; gayrimenkul sektöründe çok kıymetli işler yapıldığını, kaliteli projelerin hayata geçirildiğini; ancak özellikle satış sürecinde yatırımcının beklentilerine cevap veren, süreci hızlandırıcı düzenlemelerin çok önemli olduğunu söyledi.

“SATAN BİZ, KİRACI BİZ”

Yaptıkları projeleri tapulu bir daire olarak teslim ettiklerini, ardından da mülk sahibinden 20 yıllığına kiraladıklarını belirten Rıza Erkanlı, “Biz sadece üniversiteli öğrencilerin kalabileceği siteler yapıyoruz. Bunu en baştan, konutu satın alan mülk sahibine söylüyoruz. Ve onlarla bir kira kontratı imzalıyoruz. Bu yıl Sakarya projemiz açılacak. Orada satışlar tamamlandı. Yüzde 70’ini Körfez ve Orta Doğu ağırlıklı yabancı yatırımcılar aldı. Kalanı, yerli yatırımcılara satıldı. Sakarya’da yerleştirdiğimiz öğrencilerden aldığımız kiranın büyük kısmını, yaklaşık yüzde 60’ını mülk sahibine vereceğiz. Geriye kalan, işletme giderleri olacak. Şu anda öngördüğümüz kira rakamı, 1.800 TL... Bu rakam en vasat ihtimalde bile 1.100 TL olacak. Yani yapılan yatırımın, sekiz senede geri dönmesine odaklandık. Sakarya’da 120 bin TL’den başlayan fiyatlar, 220 bin TL’ye kadar yükselmiş durumda. Bu projeden ev alan yatırımcılar, fiyat artışından da kazanç sağladı. Şimdi Kocaeli 225 bin TL ve Düzce 175 bin TL’den satışta. Oralarda da fiyat artışları yaşanacak” diye konuştu.

İHTİYAÇ VAR, DOLULUK SIKINTISI YAŞAMAYIZ

Bir projede kira garantisinin nasıl verildiği, oradan mülk almayı düşünen yatırımcının da en çok merak ettiği konu... Rıza Erkanlı, şunları anlatıyor: Üniversite evi konsepti, özellikle batıda, İngiltere ve ABD’de çok yaygın. Körfez bölgesinden yatırımcıların, Londra’daki öğrenci evlerinden ne kadar çok alım yaptıklarını biliyoruz. Bu yeni bir şey değil. Biz aynı modeli Türkiye’ye getirdik ve onlar bu sistemi bildikleri için, projelerimize yoğun ilgi gösteriyorlar. Birincisi; öğrenci sayısı hızla artıyor ve konaklama anlamında yer sıkıntısı fazla. İkincisi; UNIVA projelerini, üniversite ile bitişik şekilde yapıyoruz. Yani evden çık, okula gir... Ve projelerde öğrencilerin ihtiyaç duyacağı her şey mevcut. Şimdiden kira için arayanlar oldukça fazla. Talep var; aileler, çocuklarının özellikle ilk yılda düzgün, güvenli yerlerde kalmasını istiyor. Dolulukta sıkıntı yaşamayacağız. Bu denklemde rahatlıkla kira garantisi verebiliyoruz.