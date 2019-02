Türkiye Gazetesi

Piyasada not ve görünümün aynı kalacağına dair görüşler olsa da, notun artacağına dair güçlü bir beklenti bulunuyor. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, “S&P not artıhrmalı. Artırmazsa ‘pintilik yapıyor’ demektir ama görünümü iyileştirmesini de kabul edebiliriz. Eğer hiçbir şey yapmazsa Türkiye’ye hakaret etmiş sayarız” dedi. 17 Ağustos tarihinde, kurun yükseldiği dönemde ‘korkarak ve hızla’ kredi notunu Türkiye için en düşük seviye olan B+’ya indirdiklerini hatırlatan Kaya, “O günden bugüne ekonomi yönetiminde, bankalarda, piyasalardaki başarıya rağmen notun Junk (çöp) seviyesinin altında tutulmaya devam edilmesi halinde bunda art niyet dahi aranabilir. Örnek vermek gerekirse notun indiği gün 10 yıllık Türkiye faizi yüzde 22,2 iken bugün yüzde 14,7, Dolar/TL o gün 6,06 iken bugün 5,28 TL” diyerek göstergelerdeki iyileşmeye de dikkat çekti. Alnus Yatırım tarafından dün yayınlanan bir araştırmada da Türkiye’nin ağustostaki not indirimiyle üçüncü gruba düştüğü hatırlatılarak “Türkiye 2017 sonunda 2. gruptayken 2018’de 3. gruba gerilemiştir. Son 3 yılda 15 ülke Türkiye’yi geçti. İşler iyi gider, S&P ve Moody’s not artırırsa 6 ülkeyi geçip 3. grubun liderliğine yükseliriz” dedi. Araştırmada ayrıca G. Kore ve BAE’nin şampiyonlar liginde görünürken Brezilya ve Türkiye’nin 3. grupta yer almasının adil olmadığı da vurgulandı.