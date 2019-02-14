Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konferansın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan, bulut bilişimin iş dünyasında maliyetleri düşürmesi, e-Ticaret’in gelişimine katkıda bulunması ve istihdama etkisi nedeniyle şirketlerin politikalarında öncelikli yeri olduğunu belirterek “Öngörülerimize göre bulut bilişim, 2022 yılına kadar Türkiye’de 130 binden fazla kişiye yeni iş imkânı sunacak” dedi. Bulut teknolojilerinin çeşitli iş alanlarını etkisiz hâle getirdiğiyle ilgili yanlış bir algı bulunduğunu vurgulayan Sayan, şöyle devam etti: Bulut bilişim uzmanlığı, büyük veri analistliği, ortak kullanılan araç şoförlüğü, sürücüsüz araç mühendisliği gibi yeni meslek dalları hayatımızın merkezine yerleşecek. Buradaki hassas nokta, iş dünyasıyla hızla ilerleyen bulut bilişime yetişmek. Yeni ve dijital becerileri öğrenmek ve dönüşen mesleklere adapte olabilmek için iyi bir eğitim almak gerekiyor.