Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Sektörde 45 yılı geride bırakan Sinpaş da İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa’da bulunan ve toplam değeri yaklaşık 4 milyar TL civarında olan 13 projenin satışına devam ediyor. “5 dakikada ev alma” kampanyasına başlayan Sinpaş, bu kapsamda 5 yıl vadeye sıfır faiz uyguluyor. 10 yıl vadede de 0,98 oranıyla kredi kullanılıyor. Kampanya dâhilindeki projelerde fiyatlar; 350 bin TL ile 6 milyon TL aralığında bulunuyor.

Düzenlenen basın toplantısında ‘alım’ çağrısı yapan Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Geçen yıl fiyatlarımıza zam yapmadık, aynı fiyatlarla devam ediyoruz. 30 yıllık iş hayatımda konut fiyatlarının hiç bu kadar iyi olduğunu görmedim. Alım için çok cazip. Bu fiyatlara ev yapmak bile mümkün değil artık. Ülkemizde yatırımcılar, ekonomik gündemden bağımsız olarak konut yatırımlarını dün olduğu gibi bugün de güvenilir buluyor. Sinpaş olarak geçen yılki hedeflerimizi yüzde 88 oranında tutturmamız da, duyulan güvenin en büyük göstergesi” dedi. Genel Müdür Seba Gacemer de “Geçen hafta başlayan kampanyamıza ciddi ilgi var. Şu ana kadar 198 bin başvuru aldık. 70 civarında da satış gerçekleştirdik” diye konuştu.